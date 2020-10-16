Yalıhüyük Kaymakamı Şahin, Kovid-19 denetimlerine katıldı - Son Dakika

Yalıhüyük Kaymakamı Yasin Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iş yerlerindeki denetimlere katıldı.

Kaymakam Şahin, beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Servet Urhan ve Emniyet Amiri Ömer Sevsarı, İlçe Tarım Müdürü Mevlüt Semerci ile İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda iş yerlerinde denetim yaptı.

Denetimlerde sosyal mesafeye, maske ve eldiven kullanımına dikkat edilmesinin önemine değinen Şahin, çalışanların ve müşterilerin ürünlere asgari düzeyde temas etmeleri ve iş yerlerinde hijyen kurallarına uyulması konularında bilgilendirme ve uyarılarda bulundu.