Yalıhüyük Kaymakamı Yasin Şahin'den muhtarlara teşekkür belgesi - Son Dakika

Yalıhüyük Kaymakamı Yasin Şahin, ilçede bulunan mahalle muhtarlarını makamında kabul etti.

Muhtarlar Günü dolayısıyla Yukarı Mahalle Muhtarı Naci Yıldız, Aşağı Mahalle Muhtarı Recep Gözel, Arasöğüt Mahalle Muhtarı Şinasi Acar ve Saray Mahalle Muhtarı Ali Ünsal, Kaymakam Yasin Şahin'i makamında ziyaret etti.

İlçede yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını ile yapılan mücadelede döneminde gösterdikleri başarıdan dolayı muhtarlara teşekkür belgesi veren Kaymakam Yasin Şahin, gayretli çalışmalarından dolayı muhtarları tebrik etti.