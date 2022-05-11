Yalıhüyük Kaymakamı Yazıcı, ilçedeki tarım üreticilerini ziyaret etti - Son Dakika
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Yalıhüyük Kaymakamı Yazıcı, ilçedeki tarım üreticilerini ziyaret etti

11.05.2022 15:53
Yalıhüyük Kaymakamı Yazıcı, ilçedeki tarım üreticilerini ziyaret etti

Yalıhüyük Kaymakamı İbrahim Yazıcı, ilçede sera mantarı ile çilek yetiştiriciliği yapan üreticilere ziyarette bulundu.

Yalıhüyük Kaymakamı İbrahim Yazıcı, ilçede sera mantarı ile çilek yetiştiriciliği yapan üreticilere ziyarette bulundu.

Yazıcı, proje kapsamında ilçede sera mantarı üretimi yapan Cevriye Civci ile Ramazan Güney'in çilek bahçesinde incelemede bulundu.

Üreticilerden bilgi alan Yazıcı, yaptığı açıklamada, her zaman çiftçilerin yanlarında olduklarını belirterek bereketli bir hasat dönemi diledi.

Yazıcı'ya, İlçe Tarım Müdürü Mevlüt Semerci de eşlik etti.

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İbrahim Yazıcı, Yalıhüyük, Hisarcık, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yalıhüyük Kaymakamı Yazıcı, ilçedeki tarım üreticilerini ziyaret etti - Son Dakika


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