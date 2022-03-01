Yalıhüyük Kaymakamı Yazıcı mantar serasını ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Yalıhüyük Kaymakamı Yazıcı mantar serasını ziyaret etti

01.03.2022 12:34
Yalıhüyük Kaymakamı Yazıcı mantar serasını ziyaret etti

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde Kaymakam İbrahim Yazıcı, kadın girişimci Meltem Gözel'e ait mantar serasına ziyaret etti.

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde Kaymakam İbrahim Yazıcı, kadın girişimci Meltem Gözel'e ait mantar serasına ziyaret etti.

Kaymakam Yazıcı Yalıhüyük Aşağı Mahalle'de, Konya Ovası Projesi (KOP) Tarımsal Eğitim ve Yayım (TEYAP) 2018 Yılı Mali Destek Programı ile desteklenen ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinatörlüğünce denetlenen bayan bir girişimciye ait mantar serasında inceleme yaptı.

İşletmeci Meltem Gözel'den bilgi alan Kaymakam İbrahim Yazıcı, girişimciyi başarısından dolayı tebrik etti, devlet olarak her zaman yanlarında olma sözünü verdi.

Meltem Gözel' de işletmesi ile ilgili olarak, "Böyle bir proje aklıma geldiğinde araştırma yaptım. Bu çevrede böyle bir mantar serası yoktu. Yapabilirim diye düşündüm. İlçe Tarım Müdürlüğümüze başvuruda bulundum. Projeme onay aldım. Bu proje yüzde yüz hibeli bir proje. Bunun ardından yüzde 70 hibeli ikinci mantar seramızı kurduk. Mantar alternatif bir iş kolu ben yaptıysam bütün kadınlar bunu yapabilir. Ailem de bana yardımcı oluyor. Tüm kadınlara tavsiye ediyorum. " dedi.

Ürünlerin birçok bölgeye gönderdiğini ifade eden üretici Meltem Gözel, bir soğuk hava deposuna ihtiyaç duyduğunu da sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
Sular altında kalacak mahallenin sakinleri hüzün ve heyecanı birlikte yaşıyor Sular altında kalacak mahallenin sakinleri hüzün ve heyecanı birlikte yaşıyor Konyalı hayırseverler Şanlıurfa'da 4 ton un dağıttı Konyalı hayırseverler Şanlıurfa'da 4 ton un dağıttı

İbrahim Yazıcı, Yalıhüyük, Mantar, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yalıhüyük Kaymakamı Yazıcı mantar serasını ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika
12:35 Rus milyarderlerden tepkiler arka arkaya geliyor! Ukrayna'nın işgali için: Biz bu savaşa karşıyız
12:31 Zelenski'ye suikast düzenleyecek Wagner üyeleri yakalandı! Aylık 60 dolara savaştıkları öğrenildi
12:29 Avrupa panik halinde! Putin'in 'Şeytanları' İngiltere'ye sadece 20 dakikada ulaşabiliyor
12:27 Çok eşliliğe inanan piskopos 27 farklı kadından 150 çocuk yaptı! Hikayesini duyanlar ok şaşırdı
12:05 Elon Musk'ın gönderdiği Starlink uydu terminali Ukrayna'ya ulaştı! Ukrayna'dan üst düzey teşekkür
11:01 Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenciler, saldırı anlarını anlattı: Şu anda füze saldırısı altındayız, belki bu son videomuz olur
11:50 Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'ten Londra'da otobüs halleri
11:49 Arda Gürel'i otopark çıkışında gören Mert Hakan Yandaş arabasına davet edip evine kadar götürdü!
11:27 Almanya'da eşini öldürdü, bahçeye gömdü, sonra hiçbir şey olmamış gibi tatile geldi: Gaziantep'te tutuklandı!
11:36 Türkiye'nin geleceğine yön verecek kararsız seçmenler kim: 18-34 yaş aralığında ve yüksek eğitimli!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 12:42:26. #1.11#
SON DAKİKA: Yalıhüyük Kaymakamı Yazıcı mantar serasını ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement