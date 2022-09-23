Proje kapsamında, sosyal desteklere erişimde zorlanan yaşlı, engelli ve çocuklu ailelerin de belirleneceği, bunun yanı sıra sosyal yardımların çeşitlendirilmesi ve hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA

Yalıhüyük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yalıhüyük'te 'Ulusal Hane Ziyaretleri' başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.