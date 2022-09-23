Yalıhüyük'te "Ulusal Hane Ziyaretleri" başladı - Son Dakika
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Yalıhüyük'te "Ulusal Hane Ziyaretleri" başladı

23.09.2022 17:01
Yalıhüyük'te "Ulusal Hane Ziyaretleri" başladı

Yalıhüyük Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, (SYDV) "Ulusal Hane Ziyareti Programı" kapsamında ziyaretler gerçekleştiriyor.

Yalıhüyük Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, (SYDV) "Ulusal Hane Ziyareti Programı" kapsamında ziyaretler gerçekleştiriyor.

İlçe Kaymakamı İbrahim Yazıcı, Belediye Başkanı Hasan Koçer ile SYDV Müdürü Murat Yılmaz, ziyaretler kapsamında vatandaşlarla bir araya geliyor.

Proje kapsamında, sosyal desteklere erişimde zorlanan yaşlı, engelli ve çocuklu ailelerin de belirleneceği, bunun yanı sıra sosyal yardımların çeşitlendirilmesi ve hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması hedefleniyor.

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Yalıhüyük'te asfaltlama çalışmaları Yalıhüyük'te asfaltlama çalışmaları
Kaynak: AA

Yalıhüyük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalıhüyük'te 'Ulusal Hane Ziyaretleri' başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalıhüyük'te "Ulusal Hane Ziyaretleri" başladı - Son Dakika
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