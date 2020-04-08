Yalıhüyük KOMEK'de maske üretimi başladı - Son Dakika

Yalıhüyük KOMEK'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, maske üretimine başlandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Yalıhüyük Meslek Edindirme Kursları öğretmen ve çalışanları tarafından, kurumların ve halkın maske ihtiyacının karşılanması için KOMEK mefruşat üretim atölyesinde maske üretimine başlandı.



Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, Yalıhüyük KOMEK'i ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Yalıhüyük KOMEK Sorumlusu Mehmet İnce, Başkan Koçer'e çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İnce, iki gündür çalışmalara devam ettiklerini, günde yaklaşık 300 maske ürettiklerini belirtti.

Başkan Koçer ise üretilen maskelerin kamu kurumlarına, emniyet birimlerine ve vatandaşlara dağıtılacağını belirterek, "Üretim sürüyor. İlçemize yetecek kadar maske var. Belediye olarak da bizler dezenfekte çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İlçemizde her tedbir alındı. Üzüntü verecek bir sorun yok. Vatandaşlarımız getirilen yasaklara harfiyen uyuyor. Buradan hepsine teşekkür ediyorum. İlçemiz huzurlu ve güvenli." diye konuştu.