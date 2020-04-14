Yalıhüyük KOMEK'te maske üretimi devam ediyor - Son Dakika

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde, KOMEK'te yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 1000 maske üretildi.

KOMEK sorumlusu Naime Ceran, 1000 maskenin üretiminin tamamlandığını ve Yalıhüyük Belediye Başkanlığına teslim edildiğini kaydetti.

İlçede maske ihtiyacını karşılamaya yönelik üretime devam ettiklerini belirten Ceran, "Ayrıca kurs merkezimizce üretilen maskeler toplu ulaşımı kullanan vatandaşlarımıza ücretsiz olarak verilmektedir. Gönüllü olarak maske dikiminde çalışan arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürler." ifadesini kullandı.