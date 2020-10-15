Yalıhüyük Millet Bahçesi ihalesi tamamlandı - Son Dakika

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde, Millet Bahçesi yapımı için ihale işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

Belediye Başkanı Hasan Koçer, Yalıhüyük Millet Bahçesi için ihale sürecinin tamamlandığını açıklayarak, Millet Bahçesinde sosyal donatı alanlarının, millet kıraathanesinin, yürüyüş parkurlarının, doğayla içi içe dinlenme ve piknik alanlarının bulunacağını aktardı.

Koçer, "İlçemize kazandırılacak olan Millet Bahçemize desteklerini esirgemeyen Genel Başkan Yardımcımız Leyla Şahin Usta'ya, Konya milletvekillerimize, il başkanımıza, büyükşehir belediye başkanımıza, ilgili daire müdürlerimize, ilçe başkanımıza, meclis üyelerimize sonsuz teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.