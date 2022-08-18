Yalıhüyük'te Çiftçi Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Yalıhüyük'te Çiftçi Toplantısı yapıldı

18.08.2022 09:38
Yalıhüyük'te Çiftçi Toplantısı yapıldı

Yalıhüyük Millet Bahçesi salonunda Kaymakam İbrahim Yazıcı, Belediye Başkanı Hasan Koçer ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla Çiftçi Toplantısı düzenlendi.

Yalıhüyük Millet Bahçesi salonunda Kaymakam İbrahim Yazıcı, Belediye Başkanı Hasan Koçer ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla Çiftçi Toplantısı düzenlendi.

Kaymakam İbrahim Yazıcı, böyle toplantıların çiftçiler için bir avantaj olduğunu, çiftçilerin sorunlarını dinleyerek çözüm noktasında görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Belediye Başkanı Hasan Koçer de, "İlçe Tarım Müdürlüğümüz ile ortak projelerimiz oldu. 2023 yılında çiftçilere yönelik destekler devam edecek." dedi.

İlçe Orman ve Tarım Müdürü Mevlüt Semerci de toplantının amacıyla ilgili, "Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında uygulanan projeler ile Müdürlüğümüzün KOP Başkanlığına sunulan özgün projeler sayesinde çiftçilerimizin sorunlarının giderilmesi kaliteli ve kazançlı ürün elde edilmesi hedeflenmektedir." dedi.

Toplantının sonunda projelerin son durumu ve 2023 yılı için planlanan projelerin değerlendirilmesi yapıldı.

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Kaynak: AA

Hasan Koçer, Yalıhüyük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalıhüyük'te Çiftçi Toplantısı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalıhüyük'te Çiftçi Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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