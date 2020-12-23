Yalıhüyük Şehir Konağı inşaatında sona gelindi - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Yalıhüyük'e kazandırılacak olan Yalıhüyük Şehir Konağı yapımı, son aşamaya geldi.

Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer Şehir, konağında incelemelerde bulunarak şantiye şefi Ufuk Erbay'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şehir konağında son aşamaya geldiğini, dekorasyon ve peyzaj çalışmalarının 15 gün içinde tamamlanacağının bilgisini alan Başkan Koçer, "Sahil Caddesi ve Prestij Caddesi yanında bulunan Şehir Konağımız, 1705 metrekare kapalı alana sahip, zemin katında 75 metrekare kapalı havuzu, sauna ve buhar odaları, özellikle hanımlar için aerobik salonu, toplantı odaları, fitness salonları da yer alacak." dedi.

Yalıhüyük Şehir Konağının yapılmasının ardından ilçe sakinlerine önemli sosyal alan kazandırılmış olacağını ifade eden Koçer, Şehir Konağının her kesime hitap edecek şekilde yapılacağını bildirdi.

Başkan Koçer, Yalıhüyük'te hizmette emeği geçen başta Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum olmak üzere, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya milletvekilleri, daire başkanları ve personellerine, İl ve İlçe teşkilatlarına teşekkür etti.