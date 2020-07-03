Yalıhüyük Şehir Konağı yıl sonunda tamamlanacak - Son Dakika

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde yapımı devam eden Şehir Konağının yıl sonunda tamlanacağı bildirildi.

Yalıhüyük Sahil Yolu Prestij Caddesi yanında yapımı devam eden Şehir Konağında çalışmalar hızla devam ediyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Hasan Koçer, Şehir Konağının, ilçeye sosyal kültürel ve ekonomik kalkınma anlamında büyük yarar sağlayacağını belirtti.

Koçer, "2 bin 800 metrekare arsa alanında 1705 metrekare kapalı alana sahip Şehir Konağımızda yüzme havuzu, fitness odaları, buhar odaları, sauna ve hanımlar lokali gibi sosyal alanlar bulunuyor. Maliyeti 3 milyon 750 bin lira olacak. Yıl sonu itibarıyla tamamlanacak. İlçemize böyle güzel bir Şehir Konağı kazandıran Büyükşehir Belediyemize teşekkürlerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.