Yalıhüyük'te "10 Kıta 1 Vatan İlelebet İstiklal" konulu resim ve kompozisyon yarışması düzenledi - Son Dakika

Yalıhüyük Müftülüğü tarafından İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma günü dolayısıyla "10 Kıta 1 Vatan İlelebet İstiklali" konulu öğrencilere yönelik resim ve kompozisyon yarışması düzenledi.

Yarışmaya Yalıhüyük İmam Hatip Ortaokulundan 17 öğrenci katıldı.

Öğrencilerden Muhammed Ahmet Kaya birinci, Nisanur Akan ikinci, Meryem Durmuş üçüncü oldu. Lise düzeyinde kompozisyon yarışmasına katılan 5 öğrenciden ise Muhammet Bozkır birinci, İremnur Kemal ikinci, Yasemin Fatma Yıldız da üçüncü oldu.

İlçe Müftülüğünde düzenlenen törende, yarışmada dereceye giren öğrencilere hediyelerini İlçe Müftüsü Ahmet Karakaya verdi.

Karakaya, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen ve İlçe Müftülüğü tarafından uygulanan etkinlikteki amacın, İstiklal Marşı ile milli şair Mehmet Akif Ersoy'un genç nesiller tarafından daha iyi anlaşılmasını sağlamak olduğunu bildirdi.