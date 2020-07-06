Yalıhüyük'te 7-16 yaş için Komek Yaz Okulunda kurslar başlıyor - Son Dakika

Yalıhüyük Komek Kurs Merkezi'nde kayıt işlemini yapan kursiyerlere çanta ve materyalleri teslim ediliyor.

İlçede, 7-16 yaş aralığındaki öğrencilere yönelik düzenlenecek Yaz Okulu'nda, çocuklar hafta içi her gün sabah, öğlen ve ikindi gruplarından birini seçerek istedikleri saat diliminde derslere katılabilecek. Öğrenciler, seviyelerine göre 3 Kur'an-ı Kerim, 1 Değerler Eğitimi ve 2 Sanat Eğitimi olmak üzere toplam 6 etkinlikte eğitim alma imkanı bulacak.

Komek kurslarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzaktan görüntülü iletişim kanalıyla yapılacağı kaydedildi.

Komek'te kayıt işlemlerinin başladığını ifade eden Yalıhüyük Komek sorumluları Mehmet İnce ve Naime Ceran, kursiyerlere çanta ve yaş guruplarına göre eğitim malzemelerinin dağıtıldığını aktardı.

Şu ana kadar yaz kurslarına 40 kişinin müracaat ettiği belirtildi.