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Yalıhüyük'te asker gecesi

30 dakika önce

Yalıhüyük Belediyesi tarafından 99/4 devre asker adayları için gece düzenledi.

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Yalıhüyük Belediyesi tarafından 99/4 devre asker adayları için gece düzenledi.

Cumhuriyet Meydanında geleneksel olarak düzenlenen program Kuran'ı Kerim tilaveti ile başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasından sonra konuşan İlçe Kaymakamı Muhammed Deniz Kılınç, asker ocağının peygamber ocağı olduğunu söyledi.

Kılınç, "Sizler de oraya giderek Mehmetçik olacaksınız. Vatanımızın birlik ve beraberliği, bütünlüğü, her türlü kutsal değerimiz için, gerekirse canınızı kanınızı verecek, Çanakkale'de olduğu gibi şehit olacaksınız. Sizlere askerlik görevinizde üstün başarılar diliyor, sağ salim vatani görevinizi tamamlayarak ailelerinize kavuşmanızı istiyorum." dedi.

Belediye Başkanı Hasan Koçer de askere gidecek gençlere başarılar dileyerek sağ salim görevlerini yapıp ilçeye geri dönmelerini temenni etti.

Programın sonunda Belediye Başkanı Koçer tarafından asker adaylarına Türk bayrağı ve Kuran'ı Kerim hediye edildi.

Kuran-ı Kerim, Yalıhüyük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:30 Kaynak: AA
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