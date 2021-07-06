Yalıhüyük'te bakliyat ekimi modernleşiyor - Son Dakika

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde, bakliyat tarımının modern makinalarla yapılması için hazırlanan "KOP ile Yalıhüyük'te Bakliyat Ekimi Makineleşiyor" projesi kabul edildi.

Konya Ovası Projesi (KOP) Başkanlığı tarafından kabul edilen projeyle ilgili bilgi veren Yalıhüyük Tarım ve Orman Müdürü Mevlüt Semerci, AA muhabirine, projenin kabulünden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Projenin amacının, bölgede yaygınlaşan bakliyat tarımının, modern makinalarla yapılmasını sağlamak ve üretimi arttırmak olduğunu ifade eden Semerci, şunları kaydetti:

"İlçenin tarımsal ve hayvansal üretimde yaşanan sorunlara, çağın gerekliliklerine uygun çözümler bulmak, aynı zamanda üretimi geliştirmek amacıyla farklı konularda projeler hazırlıyoruz. Geçen yıl hazırladığımız bu proje de bu sene KOP Başkanlığı tarafından kabul gördü."