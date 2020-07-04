Yalıhüyük'te bisikletçileri kaymakam ve belediye başkanı karşıladı - Son Dakika

Seydişehir'de düzenlenen ve ilki gerçekleştirilen bisiklet turnuvasının 2. etabında Yalıhüyük ilçesine gelen bisikletçileri, Kaymakam Muhammed Deniz Kılınç ve Belediye Başkanı Hasan Koçer karşıladı.

Turnuvanın 2. etabında Yalıhüyük'te mola veren değişik illerden 150 bisikletçi, Kaymakam Kılınç ve Belediye Başkanı Koçer ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaymakam Kılınç, bisiklete binerek, turnuvaya katılan bisikletçilere destek verdi.



Yalıhüyük Belediyesi tarafından ikramda bulunulan bisikletçilere ilçe halkı da yoğun ilgi gösterdi.

Kılınç, bisiklet sporunun insan sağlığı için çok önemli olduğunu belirterek, böylesine organizasyonları her zaman desteklediklerini vurguladı.

Belediye Başkanı Koçer de ilçeyi ziyaret eden bisikletçilere teşekkür etti.