Yalıhüyük'te bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı - Son Dakika
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Yalıhüyük'te bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

7 saat önce

Yalıhüyük'te Belediyenin arka bahçesinde bulunan kızıl şahin, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yalıhüyük'te bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı, System.String[]

Yalıhüyük'te Belediyenin arka bahçesinde bulunan kızıl şahin, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yalıhüyük Komek sorumlusu Mehmet İnce, belediyenin arka bahçesinde hareketsiz olarak bulduğu kızıl şahini, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne getirdi. Kızıl şahin tedavi altına alındı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mevlüt Semerci, Mehmet İnce tarafından arazide hareketsiz bir şekilde bulunan şahinin, veteriner hekim Özgür Cankurt tarafından ilk muayenesinin yapıldığı belirtildi.

Semerci, şahini Beyşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim etmek üzere, gerekli işlemleri başlattıklarını bildirdi.

Mehmet İnce, Yalıhüyük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:22 Kaynak: AA
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