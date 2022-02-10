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Yalıhüyük'te bulunan yaralı şahin tedavi edildi - Son Dakika

Yalıhüyük'te bulunan yaralı şahin tedavi edildi

10.02.2022 16:43
Yalıhüyük'te bulunan yaralı şahin tedavi edildi

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde yaralı olarak bulunan Şahin, tedavisinin ardından doğal ortamına yeniden bırakıldı.

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde yaralı olarak bulunan Şahin, tedavisinin ardından doğal ortamına yeniden bırakıldı.

Yalıhüyük İlçesi şebeke suyu deposu yanında yaralı olarak bulunan şahin, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne getirildi. Burada tedavisi yapılan şahin daha sonra doğaya bırakıldı.

Yaralı şahini su deposu yanında bulan Fatih Karaaslan; "İşim gereği Yalıhüyük'te bulunuyorum. Geçerken yaralı şahini fark ettim. İlçe Tarım Müdürlüğüne götürdüm. Burada veteriner hekim arkadaşımız tedavisini yaptı. Çok fazla bir sorunu olmadığını anlayınca doğaya bıraktık." diye konuştu.

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Yalıhüyük, Hisarcık, Tarım, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yalıhüyük'te bulunan yaralı şahin tedavi edildi - Son Dakika


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