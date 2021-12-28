Yalıhüyük'te buz sarkıtları temizliyor - Son Dakika

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası soğuk havayla birlikte oluşan buz sarkıtları, belediye ekipleri tarafından temizleniyor.

İlçe merkezinde geçtiğimiz hafta aralıklarla yağan kar yağışı ve ardından başlayan şiddetli soğuklar, ev ve binaların çatıları ile balkonlarında uzun uzun buz sarkıtları oluşmasına neden oldu.

Yetkililer, vatandaşları özellikle ana caddelerdeki çatı saçakları altından geçmemeleri ve dikkatli olmaları yönünde uyarırken, belediye ekipleri de önlem almak için harekete geçerek çatılardaki sarkıtları temizliyor.

Yetkililer, yürüttükleri çalışma ile can ve mal kaybına engel olmaya çalıştıklarını bildirdi.

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