Yalıhüyük'te çiftçilere eğitim veriliyor - Son Dakika

Yalıhüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı ile kooperatif iş birliğinde "Bakliyat Tarımı Makineleşiyor" projesi kapsamında çiftçilere eğitim verilmeye başladı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mevlüt Semerci, yaptığı açıklamada,"Proje kapsamında alınan ekim mibzeri, baklagil söküm makinesi ve hasat makinesi, sahadaki çiftçilerimizin tarımsal maliyetlerini azaltarak zaman ve iş gücünden tasarruf etmelerini sağlamıştır. Ayrıca, çiftçilerimiz birim üründe daha fazla kar elde etmiştir. Aynı zamanda ilçe de oluşturulan makine parkı sayesinde tarım makinesine sahip olamayan çiftçilerin üretim yapmalarının yolu açılmıştır."değerlendirmesinde bulundu.

Semerci, "Bakliyat Tarımı Makineleşiyor" projesi kapsamında saha çalışmalarının yanında çiftçilere teknik eğitim verildiğini ifade etti.