Yalıhüyük'te "enerji verimliliği" standı açıldı - Son Dakika

Yalıhüyük'te "enerji verimliliği" standı açıldı

11.01.2021 15:09
Yalıhüyük'te

Yalıhüyük'te 11-17 Ocak'ta kutlanan Enerji Verimliliği Haftası nedeniyle farkındalık programı düzenlendi.

Yalıhüyük'te 11-17 Ocak'ta kutlanan Enerji Verimliliği Haftası nedeniyle farkındalık programı düzenlendi.

İlçede, halkın yoğun bulunduğu pazar yerine stant açan Toplum Sağlığı Merkezi personeli, vatandaşlara enerji tasarrufu konusunda teknik bilgilendirme yaptı.

Stantta vatandaşlara, binaların yalıtımı, konutta ve sanayide enerji tasarrufu sağlayan cihazların kullanımı, tarımda üretimin verimliliği ve suyun kullanımı, stokerli kazan kaloriferi kullanımı gibi konularda bilgi verildi.

Yalıhüyük, Enerji, toplum, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yalıhüyük'te 'enerji verimliliği' standı açıldı - Son Dakika


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