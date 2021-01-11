Yalıhüyük'te "enerji verimliliği" standı açıldı - Son Dakika

Yalıhüyük'te 11-17 Ocak'ta kutlanan Enerji Verimliliği Haftası nedeniyle farkındalık programı düzenlendi.

İlçede, halkın yoğun bulunduğu pazar yerine stant açan Toplum Sağlığı Merkezi personeli, vatandaşlara enerji tasarrufu konusunda teknik bilgilendirme yaptı.

Stantta vatandaşlara, binaların yalıtımı, konutta ve sanayide enerji tasarrufu sağlayan cihazların kullanımı, tarımda üretimin verimliliği ve suyun kullanımı, stokerli kazan kaloriferi kullanımı gibi konularda bilgi verildi.