Yalıhüyük'te fidan dikme etkinliği - Son Dakika

İlçenin Hüyük mevkiinde düzenlenen fidan dikim etkinliğinde yüzlerce fidan toprakla buluştu.
İlçe Tarım Müdürlüğünün organize ettiği ve Yalıhüyük Belediyesinin destek verdiği etkinlik şölen havasında geçti.
Kaymakam Ertuğrul Bayram etkinliğe katılan öğrencilerle yakından ilgilenerek, birlikte fidan dikti.
Etkinliğe Yalıhüyük Kaymakamı Ertuğrul Bayram, Belediye başkan vekili Kemal Demir Daire müdürleri Kamu kurum temsilcileri, Öğrenciler ve öğretmenler katıldı.
Kaynak: AA
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