Yalıhüyük'te, Gölcük yayla iç yolları asfaltlanıyor - Son Dakika

Konya Büyükşehir ve Yalıhüyük Belediyesi ekipleri, Gölcük yayla iç yollarını asfaltla kaplıyor.

Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, yaptığı açıklamada, Gölcük yayla yollarında yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirterek, daha önce ilçeden yayla giriş yoluna kadar tamamladıkları 7 kilometrelik yolu asfatla kapattıklarını, şimdi ise yaylanın iç yollarında 1 kilometrelik kısmı asfaltladıklarını aktardı.

Koçer, çalışmalarda kendilerinden desteğini esirgemeyen başta Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay olmak üzere ilgililere teşekkür etti.