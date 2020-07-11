Yalıhüyük'te, Gölcük Yaylası'nda asfaltlama çalışmaları tamamlandı - Son Dakika

Konya Büyükşehir ve Yalıhüyük Belediyesi ekipleri, Gölcük Yaylası iç yollarını asfaltlama çalışmalarını tamamladı.

Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, ekiplerin yoğun bir çalışma sonucu 1 kilometrelik yolun asfaltlama çalışmalarını tamamladığını belirterek, "İlçemiz nüfusunun büyük bir bölümü yaz aylarında burada yaşıyor. Onların yayla evlerine ulaşımlarını kolaylaştırmak ve daha güvenli bir hale getirmek için büyükşehir belediyemiz ve belediyemizin ekip ve ekipmanları ile yoğun bir çalışma yürüttük." ifadesini kullandı.

Koçer, başta Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay olmak üzere ilgililere teşekkür etti.