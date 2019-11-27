Yalıhüyük'te

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün hazırlamış olduğu plan çerçevesinde İlçemiz Hayat Boyu Öğrenme Toplantısı, İlçe Kaymakamı Muhammed Deniz Kılınç başkanlığında gerçekleşti.

Kaymakam Kılınç toplantıda öğrenmenin yaş, sosyal, ekonomik statü ve eğitim seviyesine bakılmaksızın, herhangi bir engel olmadan sürdürülebileceğinin önemine değinerek, Bu kapsamda açılan kurslar, seminerler ve yapılan diğer çalışmaların ilçe potansiyeli göz önünde bulundurulmasının önemine değindi.

Kaymakam Kılınç ayrıca Teknoloji ve sosyal medyanın etkin kullanılması hayat boyu öğrenme açısından önemli olduğuna vurgu yaptı.



Toplantıda, 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı değerlendirilmesi yapılarak, bu sene yapılacak çalışmalar, açılması planlanan kurslar ve kurumlarla işbirliği yapılması konuları alındı.