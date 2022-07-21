Yalıhüyük'te Hayat Boyu Öğrenme toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Yalıhüyük'te Hayat Boyu Öğrenme toplantısı yapıldı

21.07.2022 17:13
Yalıhüyük'te Hayat Boyu Öğrenme toplantısı yapıldı

Yalıhüyük'te Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu İlçe Kaymakamı İbrahim Yazıcı başkanlığında toplandı.

Yalıhüyük'te Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu İlçe Kaymakamı İbrahim Yazıcı başkanlığında toplandı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Toplantı Salonundaki toplantıya Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, İlçe Jandarma Komutanı Servet Urhan, İlçe Emniyet Amiri Vekili Mustafa Bedel, Milli Eğitim Müdürü Kadir Genç, daire amirleri ve kurum müdürleri katıldı.

Yalıhüyük Halk Eğitimi Merkezi Müdür Vekili İsmet Cihat Mert'in yaptığı sunumla 2021-2022 eğitim-öğretim yılı değerlendirildi. 2022-2023 eğitim öğretim yılında açılacak kurslar ve yapılacak etkinlikler planlandı.

Açılacak kurslar konusunda kurumlarla yapılacak iş birlikleri hakkında görüş alışverişinin ardından toplantı sona erdi.

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Kaynak: AA

İbrahim Yazıcı, Hasan Koçer, Yalıhüyük, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalıhüyük'te Hayat Boyu Öğrenme toplantısı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalıhüyük'te Hayat Boyu Öğrenme toplantısı yapıldı - Son Dakika
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