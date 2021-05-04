Yalıhüyük'te ilaçlama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Yalıhüyük Belediyesi, "tam kapanma" ile birlikte ilçede dezenfekte, kanal boylarında ise haşere ilaçlamasını aralıksız sürdürüyor.

Belediye Başkanı Hasan Koçer, ilçede baharın gelmesi ile kanal boylarında sivrisinekle mücadele için larva ilacı çalışması yaptıklarını ifade etti.

Belediye ekiplerinin bir yandan da cadde ve sokaklarda, resmi kurumlarda dezenfekte çalışması yaptığını belirten Koçer, "Diğer taraftan kanal boyları ile ilçemiz kenarında bulunan büyükbaş ve küçükbaşların bulunduğu ahırlarda haşere ile mücadele çalışması başlatıldı. Çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." dedi.