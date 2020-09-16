Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretim Haftası kutlama programı gerçekleştirildi.
Hükümet konağı önündeki Atatürk büstüne İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdal Çelik'in çelenk sunması ile başlayan programda saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kısa tutulan programda, maske, mesafe kurallarına uyulduğu gözlendi.
Programa, Çelik'in yanı sıra Şube Müdürü Onur Kafalı, Halk Eğitim Müdürü Mustafa Metli, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 12:03 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Yalıhüyük'te İlköğretim Haftası kutlandı - Son Dakika