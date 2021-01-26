Yalıhüyük'te, ilkokul öğrencileri atık malzemelerden kuş yuvası yaptı - Son Dakika

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde ilkokul öğrencileri, bir öğretmen rehberliğinde su şişesi ve evlerindeki atık malzemelerle kuş yuvası yaptı.

Sınıf Öğretmeni Fatma Keçer, "Elimi Tut" e-Twinning projesi kapsamında, ailelerinin de desteğiyle, öğrencilerin evlerindeki atıl eşyalardan kuşlar için yuva yaparak, soğuk kış günlerinde hayvanların barınmasını sağladı.

Projeyle ilgili konuşan Keçer, "Projenin amacı özel eğitim öğrencileri ile öğrencilerinin ortaklaşa bir ürün ortaya çıkartmasıdır. Bu kuş yuvaları sayesinde, kışın soğuk günlerinde yem bulamayan ve dışarıda kalan hayvanlar sıcak bir yuvada olacak." dedi.

Yalıhüyük Milli Eğitim Müdürü Onur Kafalı ise, öğrencilerin bu tür etkinlikler sayesinde derslere daha motive olduklarını belirterek, "Öğrenciler başka okul veya ülkelerden akranları ile iletişim kurarak farklı kültürleri tanıyabiliyor, web teknolojilerini eğitim amacıyla da kullanabileceğini fark ediyor, projede yer aldığı için derslere daha etkin katılıyorlar." diye konuştu.