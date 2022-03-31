Yalıhüyük'te kan bağışı kampanyası - Son Dakika
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Yalıhüyük'te kan bağışı kampanyası

31.03.2022 15:35
Yalıhüyük'te kan bağışı kampanyası

Yalıhüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Türk Kızılay'ı için kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Yalıhüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Türk Kızılay'ı için kan bağışı kampanyası başlatıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Kandırmaz, Türk Kızılayı Konya Kan bağış Merkezi ile yürüttükleri "Okulumda KANpanya var" projesi ile Yalıhüyük ilkokulunda kan bağışı kampanyası düzenlediklerini söyledi.

Kandırmaz, ilçede başta öğrenci velileri olmak üzere tüm ilçe sakinlerini kan bağışı kampanyasına destek vermeye davet ederek, "Yalıhüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak okul müdürleri, idareciler, öğretmen arkadaşlarımız ve velilerimizle birlikte Kızılay'a kan bağışı kampanyası düzenledik. İyi bir katılım var. Bizler üzerimize düşen görevi yapacağız. İdarecilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin de yapacağından eminim. Kızılay'a çok teşekkür ediyoruz." dedi.

İlçe Jandarma Komutanı Servet Urhan, askeri personel, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mevlüt Semerci muhtarlar kampanyaya öncülük ederek ilk önce kan bağışında bulundu.

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Kaynak: AA

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