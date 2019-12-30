Yalıhüyük'te kar yağışı - Son Dakika
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Yalıhüyük'te kar yağışı

6 saat önce

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde gece geç saatlerde başlayan yoğun kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü.

Yalıhüyük'te kar yağışı, System.String[]

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde gece geç saatlerde başlayan yoğun kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü.

İlçe merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. İlçeye Bağlı Yalıhüyük Gölcük yaylasında ise kar kalınlığının 50 santimetre olduğu belirtildi.


Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, karla mücadele ekibinin aralıksız çalıştığını kaydetti.

Şehir merkezi ve dış mahallelerin yollarının tamamen açıldığını belirten Koçer, "Ulaşıma kapalı mahallemiz bulunmuyor. Yalıhüyük'e bağlı Gölcük yaylasında ise kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti." dedi.

Koçer, Antalya Bozkır bağlantı yolunun karayolları ekiplerince sürekli olarak açık tutulduğu belirtildi.

Yalıhüyük, Gölcük, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:52 Kaynak: AA
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