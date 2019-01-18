Son Dakika Haberleri: Yalıhüyük'te Karne Heyecanı

Yalıhüyük'te Karne Heyecanı

47 dakika önce

Yalıhüyük'te öğrenim gören öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı.

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Yalıhüyük'te öğrenim gören öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı.

Yalıhüyük İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen törende öğrencilere karneleri dağıtıldı.


İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Orhan Balaban, öğrencilere iyi bir tatil dileyerek, tatilde bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Yalıhüyük'te öğrenim gören 100 kadar öğrenci karne sevinciyle yarı yıl tatiline girdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:58 Kaynak: AA

Yalıhüyük, Güncel
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