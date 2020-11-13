Yalıhüyük'te Kaymakam Şahin'den Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Yalıhüyük Kaymakamı Yasin Şahin öncülüğündeki heyet, ilçedeki iş yerlerini denetledi.

Kaymakam Şahin başkanlığında gerçekleştirilen denetimlerde, Yalıhüyük Belediye Hasan Koçer, Emniyet Amiri Ömer Sevsarı, İlçe Jandarma Komutanı Servet Urhan,Tarım,Sağlık ve zabıta ekipleri yer aldı.

Cumhuriyet Caddesi'ndeki iş yerlerinde denetimlerini gerçekleştiren heyet, pandemi kurallarını bir kez daha hatırlattı. Eksiklikleri olan iş yeri sahiplerine de uyarılar yapıldı.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği, sigara ve tütün mamulleri tüketiminin yasaklanması nedeniyle denetimler yapılarak uyarılarda bulunuldu.

Pandemi sürecinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyan, virüse karşı tedbirlerde başarılı olan esnaflara, Kaymakam Şahin tarafından teşekkür belgesi verildi.