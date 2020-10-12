Yalıhüyük Kaymakamı Yasin Şahin, kapalı sebze pazarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini denetledi.
Kapalı pazar yerinde incelemelerde bulunan Kaymakam Şahin'e, İlçe Emniyet Amiri Ömer Sevsarı, İlçe Tarım Müdürü Mevlüt Semerci, sağlık ekipleri, zabıta ve belediye ekipleri eşlik etti.
Kaymakam Şahin, hijyen, maske ve sosyal mesafeyi korumaları noktasında pazar esnafı ve vatandaşlara uyarılarda bulundu.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Yalıhüyük'te Kovid-19 tedbirleri denetimleri sürüyor - Son Dakika