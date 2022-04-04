Yalıhüyük'te kukla tiyatro gösterisi yapıldı - Son Dakika
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Yalıhüyük'te kukla tiyatro gösterisi yapıldı

04.04.2022 16:07
Yalıhüyük'te kukla tiyatro gösterisi yapıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ile Masal Sahnem Kukla Tiyatrosu oyuncuları "Penceredeki Kuş ve Karagöz'ün Dedektifliği" isimli kukla oyunuyla ilkokul öğrencilerine müzikal oyun sahnelendi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ile Masal Sahnem Kukla Tiyatrosu oyuncuları "Penceredeki Kuş ve Karagöz'ün Dedektifliği" isimli kukla oyunuyla ilkokul öğrencilerine müzikal oyun sahnelendi.

Öğrencilerin tiyatro sevincine ortak olan Kaymakam İbrahim Yazıcı, Konya Şehir Tiyatrolarına ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Belediye Başkanı Hasan Koçer de "Sosyal etkinliklerimiz her zaman devam edecek. Öğrencilerimize, gençlerimize ve yetişkinlerimize yönelik sosyal içerikli çalışmalar ve aktiviteler yapıyoruz." dedi.

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Büyükşehir Belediyesi, Şehir Tiyatrosu, Tiyatro, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yalıhüyük'te kukla tiyatro gösterisi yapıldı - Son Dakika


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