Yalıhüyük'te kurban kampanyası - Son Dakika

Yalıhüyük'te kurban kampanyası

Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığının birlikte organize ettikleri "Kurbanını paylaş kardeşinle yaklaş" kampanyası, Yalıhüyük'te de başlatıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığının birlikte organize ettikleri "Kurbanını paylaş kardeşinle yaklaş" kampanyası, Yalıhüyük'te de başlatıldı.

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Yalıhüyük İlçe Müftülüğü bünyesinde oluşturulan ekiple bağış kampanyasını yürüten Yalıhüyük Müftü Vekili İbrahim Korkmaz ve Ulu Cami imamı, Türkiye Diyanet Vakfı Yalıhüyük Şubesi muvazzaf görevlisi Mustafa Kır, Kaymakam Muhammed Deniz Kılınç'ı ziyaret ederek, kampanya hakkında bilgi verdi.

Mustafa Kır, yurt içi kurban bedelinin 975 lira, yurt dışı kurban bedelinin ise 825 lira olarak belirlendiğini anımsattı.

Kır, "Vakfımıza emanet ettiğiniz kurbanları İslami usullerle uygun şekilde keserek, ülkemizdeki ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra mülteci kamplarından, savaş ve afet bölgelerine, kıtlık ve kuraklıkla mücadele eden ülkelere dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz." ifadesini kullandı.

Kurban vekaletlerinin online bağış, mobil bağış uygulaması, PTT ve anlaşmalı bankalar, TDV şubeleri, il ve ilçe müftülükleri ile cami görevlileri kanalıyla verilebileceği öğrenildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Yalıhüyük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 13:11 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yalıhüyük'te kurban kampanyası - Son Dakika
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