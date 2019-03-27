Son Dakika Haberleri: Yalıhüyük'te Kütüphaneler Haftası Kutlanıyor

Yalıhüyük'te Kütüphaneler Haftası Kutlanıyor

36 dakika önce

Yalıhüyük ilçesinde 55. Kütüphane Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Yalıhüyük'te Kütüphaneler Haftası Kutlanıyor, System.String[]
Yalıhüyük ilçesinde 55. Kütüphane Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Düzenlenen etkinliğe öğrencilerin yanı sıra kamu kurumlarının amirleri ve memurları da katıldı.


Yapılan etkinlikler hakkında bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Balaban, "Programımızda kitaplar konuşuyor, Keloğlan ve anası piyeslerinin oynandığı, 3 tutku festivali (kitap, kahve ve çikolata) adında etkinliğimiz yapıldı. Öğrencilerimiz kitap çemberi oluşturarak okulumuzun bahçesinde minderde kitap okudu. Öğrencilerimiz kütüphane haftası nedeniyle tüm sınıfların yer aldığı masal kitabı hazırladı. Kitap okuma haftası etkinliğine kamu kurumlarında çalışan çeşitli meslek guruplarının da yer aldığı amir ve memurlar katıldı." dedi.

Okulun Z-Kütüphanesindeki etkinliklerde ise çeşitli meslek guruplarından gelen yetişkinler öğrencilerle birlikte yarım saat kitap okuyor.

Düzenlenen etkinlikler Kütüphaneler Haftası sonuna kadar sürecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:05 Kaynak: AA

Kütüphane Haftası, Yalıhüyük, Güncel
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