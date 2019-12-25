Yalıhüyük'te metruk binalar yıkılıyor - Son Dakika
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Yalıhüyük'te metruk binalar yıkılıyor

6 saat önce

Yalıhüyük Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde kalan emniyet ve sağlık açısından risk oluşturan metruk binaları yıkmaya devam ediyor.

Yalıhüyük'te metruk binalar yıkılıyor, System.String[]

Yalıhüyük Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde kalan emniyet ve sağlık açısından risk oluşturan metruk binaları yıkmaya devam ediyor.

Özellikle vatandaşların can güvenliği açısından tehlike arz eden, terkedilmiş metruk binaların yıkım çalışmalarını Belediye Başkanı Hasan Koçer, yerinde inceledi.


Yıkılmaya yüz tutmuş, terk edilmiş, yangın ve göçme tehlikesi arz eden binaların yıkımlarına vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda devam ettiklerini belirten Başkan Koçer şunları söyledi:

"Belediye sınırlarımız içerisinde bulunan, mahalle sakinlerimizin emniyeti ve sağlığı açısında risk oluşturan binaların yıkımını Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, Fen İşleri 4. Bölge Müdürlüğü ekiplerimizin ortak çalışması ile gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda Saray, Arasöğüt ve Merkez mahallelerimizde bulunan toplamda 10 adet metruk binaların yıkımı yapılarak tehlike arz eden bu binaların temizliği başarı ile gerçekleşti."

Hasan Koçer, Yalıhüyük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 09:22 Kaynak: AA
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