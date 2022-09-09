MHP Yalıhüyük İlçe Teşkilatının açılışı yapıldı - Son Dakika
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MHP Yalıhüyük İlçe Teşkilatının açılışı yapıldı

09.09.2022 16:02
MHP Yalıhüyük İlçe Teşkilatının açılışı yapıldı

Yalıhüyük'te MHP Yalıhüyük İlçe Teşkilatı için açılış töreni düzenlendi.

Yalıhüyük'te MHP Yalıhüyük İlçe Teşkilatı için açılış töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki teşkilat binasında düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaaslan, 2023 yılında lider ülke Türkiye amacına ulaşmak için Cumhur İttifakı'nın vatandaşın derdini dinlemeye, sevincini paylaşmaya devam ettiklerini söyledi.

Cumhur İttifakının dış güçlerden icazet almadığını belirten Karaaslan, "Bizler teröristlerle kahvaltı hayalleri kurmuyoruz. Biz Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında lider ülke Türkiye amacına ulaşmak için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çünkü biz Türkiye sevdalısı Milliyetçi Hareket Partisi'yiz, Cumhur İttifakı'yız." diye konuştu.

Karaaslan, MHP Yalıhüyük İlçe Teşkilatının hayırlara vesile olmasını dileyerek, Yalıhüyük İlçe Başkanı Abdullah Ceran ve teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Yalıhüyük, Hisarcık, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MHP Yalıhüyük İlçe Teşkilatının açılışı yapıldı - Son Dakika

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