Cumhur İttifakının dış güçlerden icazet almadığını belirten Karaaslan, "Bizler teröristlerle kahvaltı hayalleri kurmuyoruz. Biz Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında lider ülke Türkiye amacına ulaşmak için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çünkü biz Türkiye sevdalısı Milliyetçi Hareket Partisi 'yiz, Cumhur İttifakı'yız." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › MHP Yalıhüyük İlçe Teşkilatının açılışı yapıldı - Son Dakika

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