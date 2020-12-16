Yalıhüyük'te öğrencilere laptop ve tablet hediye edildi - Son Dakika

Yalıhüyük'te öğrencilere laptop ve tablet hediye edildi
16.12.2020 19:37
Yalıhüyük Kaymakamı Yasin Şahin, "Eğitim Uzaktan Gönüller Yakından Projesi" kapsamında ilçedeki 8 öğrenciye laptop ve tablet hediye etti.
Yalıhüyük Kaymakamı Yasin Şahin, "Eğitim Uzaktan Gönüller Yakından Projesi" kapsamında ilçedeki 8 öğrenciye laptop ve tablet hediye etti.
Şahin, İlçe Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı (SYDV) tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi 8 öğrenciyi makamında kabul etti.
Bir süre öğrencilerle sohbet eden Şahin, eğitim ile çevrimiçi derslerinde kullanmaları için öğrencilere laptop ve tablet hediye etti.
Hediye dağıtımına Şahin'in yanı sıra İlçe Balediye Başkanı Hasan Koçer, SYDV Müdürü Murat Yılmaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü vekili Mehmet Kandırmaz katıldı.
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