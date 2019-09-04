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Yalıhüyük'te öğretmenlere yönelik trafik eğitimi

2 saat önce

Yalıhüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, öğretmenlere yönelik trafik eğitimi kursu verildi.

Yalıhüyük'te öğretmenlere yönelik trafik eğitimi, System.String[]

Yalıhüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, öğretmenlere yönelik trafik eğitimi kursu verildi.

İlçe Emniyet Amirliği Trafik Denetleme Büro ekiplerince, Yalıhüyük İmam Hatip Ortaokulu bilişim teknoloji sınıfında düzenlenen trafik eğitimi programına, ilçede görev yapan tüm öğretmenler katıldı.


Trafik kuralları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen trafik eğitimi programında, öğrenci servisleri kontrolü, yaya trafiği, yaya geçidi önceliği, taşıt kullanma güvenliği konuları da ele alındı.


Trafik eğitimi kursunun ardından Halk Eğitimi Müdürlüğünce programa katılan öğretmenlere katılım belgesi verildi.


Trafik eğitimi programına İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Pınar Buluz, Halk Eğitimi Müdür Yardımcısı Mehmet Gökçe, Anadolu Lisesi Müdür Vekili Mehmet Kandırmaz, İmam Hatip Ortaokulu Müdür Vekili Mehmet Arıkoğlu ve öğretmenler katıldı.

Yalıhüyük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 04:14 Kaynak: AA
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