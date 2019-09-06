Son Dakika Haberleri: Yalıhüyük'te okul güvenliği toplantısı yapıldı
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Yalıhüyük'te okul güvenliği toplantısı yapıldı

1 saat önce

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde okul güvenliği toplantısı yapıldı.

Yalıhüyük'te okul güvenliği toplantısı yapıldı, System.String[]

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde okul güvenliği toplantısı yapıldı.

Sosyal Yardımlaşma toplantı salonundaki toplantıda, okullarda ve çevresinde güvenliğin sağlanması, uyuşturucu ve uyarıcı maddelere karşı alınacak önlemler, çocuk istismarı, sosyal medya kullanımı kuralları, yol güvenliği ve okul kuralları gibi konular görüşülürken alınacak önlemler kararlaştırıldı.

Toplantıya Yalıhüyük Kaymakamı Muhammed Deniz Kılınç, İlçe Jandarma Komutanı Hakan Doğan, Emniyet Amiri Ömer Sevsarı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Pınar Buluz, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanları katıldı.

Yalıhüyük, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:16 Kaynak: AA
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