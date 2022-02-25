Yalıhüyük'te okuma bayramı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Yalıhüyük'te okuma bayramı düzenlendi

25.02.2022 14:30
Yalıhüyük'te okuma bayramı düzenlendi

Yalıhüyük İlkokulu birinci sınıf öğrencileri için okuma bayramı düzenlendi.

Yalıhüyük İlkokulu birinci sınıf öğrencileri için okuma bayramı düzenlendi.

Yalıhüyük KOMEK binasında gerçekleşen program, ana sınıfı Öğretmeni Fatma Keçer'in açılış konuşmasıyla başladı.

Program'da öğrenciler şiirler okudu, skeçler oynadı. Renkli ve neşeli geçen programda Kaymakam İbrahim Yazıcı öğrencilere madalya ve hediyeler vererek, öğrencilerle pasta kesti.

Programın sonunda ilçe protokolü öğrencilerle toplu fotoğraf çektirdi.

YORUMLAR
500

Yalıhüyük, KOMEK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yalıhüyük'te okuma bayramı düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO ve Batıyı eleştirdi Daha kararlı olabilirlerdi
14:26 UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi Barcelona!
14:23 Savaş Rus oligarklarını da vurdu! Putin, Ukrayna'ya girince 1 günde 40 milyar dolar kaybettiler!
14:03 Putin ile Zelenski görüşecek mi? sorusuna Bakan Lavrov yanıt verdi: Şu an için bir şey söyleyemiyoruz
13:59 Aşk Mantık İntikam'da bu akşam neler olacak? Esra Ozan'ı affediyor mu?
13:41 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ukrayna'yı işgal planımız yok, Ukrayna'nın bağımsız bir hükümeti olmasını istiyoruz!
13:35 Taraftarlardan tehdit alan Burak Elmas villasını 3 milyon dolara sattı!
13:28 Ekonomik güven endeksi Şubat ayında düştü
10:38 Ukraynalılardan, Rusya Konsolosluğu önünde eylem: Savaşı durdurun!
13:15 Kiev düşmek üzere! Ukrayna Savunma Bakanlığı Kiev halkına çağrı yaptı: Molotof kokteyllerini hazırlayın!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 14:52:08. #1.13#
SON DAKİKA: Yalıhüyük'te okuma bayramı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement