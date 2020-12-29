Yalıhüyük'te sağlık çalışanları başarı belgesi ile ödüllendirildi - Son Dakika

Yalıhüyük'te sağlık çalışanları başarı belgesi ile ödüllendirildi
29.12.2020 10:31
Yalıhüyük Toplum Sağlığı Merkezi Aile Hekimliği Biriminde görevli doktor Selman Pelit ve hemşire Güler Sarı, Kaymakam Yasin Şahin tarafından başarı belgesi ile ödüllendirildi.
Yalıhüyük Toplum Sağlığı Merkezi Aile Hekimliği Biriminde görevli doktor Selman Pelit ve hemşire Güler Sarı, Kaymakam Yasin Şahin tarafından başarı belgesi ile ödüllendirildi.
Kaymakamlık Makamında gerçekleşen törende ödülleri veren İlçe Kaymakamı Yasin Şahin, Kovid-19 ile mücadeledeki çalışmalarından dolayı Pelit ve Sarı'ya teşekkür ederek, başarılar diledi.
Kaymakamlıkta düzenlenen törene Kaymakam Yasin Şahin'in yanı sıra Toplum Sağlığı Merkezi Başkan Vekili Veli Gür de katıldı.
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