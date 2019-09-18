Yalıhüyük'te sivil hafızlık programı düzenlendi.

Yalıhüyük Merkez Camii'ndeki program Kur'an tilaveti ile başladı.



Programın açış konuşmasını İlçe Müftüsü Önder Özkan yaparak Sivil Hafızlık Projesi konusunda etkinliğe gelenlere bilgi verdi.

İlçe Kaymakamı Muhammed Deniz Kılınç da, "Kalplerini Kur'an ile ziynetlendiren hafızlarımızı canı gönülden kutluyorum" diyerek başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hafızlık bir kitabı öylesine ezberlemek değildir. Kuran'ı Kerimi akla ve kalbe yerleştirmek, hayata ve ahlaka kılavuz yapmak anlayarak aydınlattığı yoldan yürümektir. Hafızlığın şükrü onu unutmamak yaşamak ve hayatı onunla güzelleştirmektir."

Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu da Hafızlık belgesini verdiği Cafer Kayayı tebrik ederek, "İnşallah bu kardeşimiz hafız oldu devamı da gelecektir." diye konuştu.

Proğramın sonunda İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı tarafından Hafız ünvanı alan Cafer Kaya'ya çeşitli ödüller verildi.

Daha sonra Kaya'ya hafızlık cübbesini İlçe Müftüsü Önder Özkan tekbirler eşliğinde giydirdi.

Sivil Hafızlık programına Kaymakam Muhammed Deniz Kılınç, Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, Belediye Başkanı Hasan Koçer, Bozkır, Ahırlı, Seydişehir ile çevre ilçelerin müftüleri katıldı.