Göksu Taşali Havzası Kalkınma Projesi kapsamında Yalıhüyük'te "Tarla Günü" etkinliği düzenlendi.

İlçeye bağlı Aşağı Mahalle'de düzenlenen "Tarla Günü"nde yüzde 100 hibeli seranın açılışı yapıldı.

Burada konuşan İlçe Kaymakamı Muhammed Deniz Kılınç, "Çiftçilik ülke ekonomisi açısından önemli bir yere sahiptir. Aile çiftçiliğinin tüm dünyada tarımın en etkin bir birimi olarak kabul ediliyor. Temel amacımız açlık ve yoksullukla mücadele ve doğal kaynakların korunması açısından aile çiftçiliğinin öneminin vurgulanmasıdır. Ülke ekonomisi açısından önemli bir yere sahip tarım sektöründe ulusal ve uluslararası pazarlarda hedeflediğimiz noktaya ulaşabilmemiz, çiftçilerimizi anlayabilmemiz ve sorunlarına çözümler üretebilmemizle mümkün olacaktır." dedi.

Belediye Başkanı Hasan Koçer de konuşmasında, projelerde önceliklerinin bayan ve genç çiftçi kitlesi olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından üretici Hatice İmamoğlu'na ait 250 metrekarelik marul ekili sera gezildi.

Programa İlçe Kaymakamı Muhammed Deniz Kılınç, Belediye Başkanı Hasan Koçer, ilçede görev yapan kamu kurumlarının müdürleri ve üreticiler katıldı.