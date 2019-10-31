Son Dakika Haberleri: Yalıhüyük'te "Tarla Günü" etkinliği
Son Dakika Güncel Yalıhüyük'te 'Tarla Günü' etkinliği

Yalıhüyük'te "Tarla Günü" etkinliği

6 saat önce

Göksu Taşali Havzası Kalkınma Projesi kapsamında Yalıhüyük'te "Tarla Günü" etkinliği düzenlendi.

Yalıhüyük'te

Göksu Taşali Havzası Kalkınma Projesi kapsamında Yalıhüyük'te "Tarla Günü" etkinliği düzenlendi.

İlçeye bağlı Aşağı Mahalle'de düzenlenen "Tarla Günü"nde yüzde 100 hibeli seranın açılışı yapıldı.

Burada konuşan İlçe Kaymakamı Muhammed Deniz Kılınç, "Çiftçilik ülke ekonomisi açısından önemli bir yere sahiptir. Aile çiftçiliğinin tüm dünyada tarımın en etkin bir birimi olarak kabul ediliyor. Temel amacımız açlık ve yoksullukla mücadele ve doğal kaynakların korunması açısından aile çiftçiliğinin öneminin vurgulanmasıdır. Ülke ekonomisi açısından önemli bir yere sahip tarım sektöründe ulusal ve uluslararası pazarlarda hedeflediğimiz noktaya ulaşabilmemiz, çiftçilerimizi anlayabilmemiz ve sorunlarına çözümler üretebilmemizle mümkün olacaktır." dedi.

Belediye Başkanı Hasan Koçer de konuşmasında, projelerde önceliklerinin bayan ve genç çiftçi kitlesi olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından üretici Hatice İmamoğlu'na ait 250 metrekarelik marul ekili sera gezildi.

Programa İlçe Kaymakamı Muhammed Deniz Kılınç, Belediye Başkanı Hasan Koçer, ilçede görev yapan kamu kurumlarının müdürleri ve üreticiler katıldı.

Deniz Kılınç, Hasan Koçer, Yalıhüyük, Göksu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 02:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Selahattin Demirtaş 4 yıl 8 ay ceza aldığı dosyadan tahliye edildi
Ece Üner, "Atatürkçülükten anladığınız bu mu?" deyip bu görüntüye tepki gösterdi Eminönü'ndeki balıkçılar yürütmeyi durdurma kararı için mahkemeye başvurdu Eski CHP Milletvekili Eren Erdem tahliye oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2019 21:28:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yalıhüyük'te "Tarla Günü" etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]