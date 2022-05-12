Yalıhüyük'te uyuşturucuyla mücadele konferansı verildi - Son Dakika
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Yalıhüyük'te uyuşturucuyla mücadele konferansı verildi

12.05.2022 15:34
Yalıhüyük'te uyuşturucuyla mücadele konferansı verildi

Yalıhüyük'te uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele konferansı yapıldı.

Yalıhüyük'te uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele konferansı yapıldı.

Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü polislerinden Bilgen Önen ve Yetkin Can, Yalıhüyük Şehir Konağı Aile Eğitim ve Sanat Merkezinde uyuşturucu maddelerin sınıflandırılması nitelikleri ve zararları konusunda bilgi verdi.

Uyuşturucunun zararları ve korunma yöntemlerini içeren kısa film gösterimi ve istatistiklerle uyuşturucuyla mücadele anlatıldı.

Programa Toplum Sağlığı Başkanı Dr. Veli Gür, İlçe Emniyet Amiri Hacı Ahmet Kurşun ve vatandaşlar katıldı.

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Seydişehir, Uyuşturucu, Yalıhüyük, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yalıhüyük'te uyuşturucuyla mücadele konferansı verildi - Son Dakika


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