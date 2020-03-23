Yalıhüyük'te Vefa Sosyal Destek Grubu Toplantısı - Son Dakika

Konya'da, Yalıhüyük Kaymakamı Muhammed Deniz Kılınç başkanlığında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Vefa Sosyal Destek Grubu" toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında, sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin konular ele alındı.

Koronavirüs vakasının görülmediğinin aktarıldığı toplantıda belediyenin yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Hasan Koçer, kamu alanları, park, bahçe ve her evin girişine kadar dezenfekte çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi.

Toplantıya, Kılınç ve Koçer'in yanı sıra, İlçe Jandarma Komutanı Hakan Doğan, İlçe Emniyet Amiri Ömer Sevsarı, İlçe Müftüsü Önder Özkan ve mahalle muhtarları da katıldı.