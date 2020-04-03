Son Dakika › Güncel › Yalıhüyük'te yaralı leylek tedavi edilerek doğaya bırakıldı - Son Dakika
Yalıhüyük'te yaralı leylek tedavi edilerek doğaya bırakıldı
6 saat önce
Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde, yaralı halde bulunan leylek tedavi edilerek yeniden doğaya salındı.
Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde, yaralı halde bulunan leylek tedavi edilerek yeniden doğaya salındı.
Yalıhüyük Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Mehmet Akyol, belediyenin hizmet binasının karşısında cadde kenarında yaralı leyleği fark ettiğini belirterek, arkadaşlarıyla birlikte leyleğin tedavisini yaptıklarını aktardı.
Akyol, balık vererek besledikleri ve tedavisini tamamladıkları leyleği yeniden doğaya bıraktıklarını söyledi.
Göçmen kuşların güzergahı olan Yalıhüyük ilçesine, leyleklerin her yıl 28 Şubat'ta geldiği belirtiliyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 04:58 Kaynak: AA
Son Dakika Otobüsle gelen kadının testi pozitif çıkınca, diğer yolcular da evlerinde karantinaya... TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal: Konya'da bir vaka virüsü 257 kişiye bulaştırdı, 5 yakını öldü Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar durdurdu Sağlık Bakanlığı, illere göre vefat sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı