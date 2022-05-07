Yalıhüyük'te "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması - Son Dakika
Üye Girişi

Yalıhüyük'te "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması

07.05.2022 19:38
Yalıhüyük'te "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulamasında sürücü ve yayalar bilgilendirildi.

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulamasında sürücü ve yayalar bilgilendirildi.

Kamuoyunun trafik güvenliğine yönelik duyarlılığının artırılması ve trafik kazalarının azaltılması amacıyla ilçenin farklı caddelerinde farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında jandarma ve polis ekipleri, sürücü ve yayaları bilgilendirdi.

Uygulamaya, Kaymakam Vekili Alperen Celepci ve Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer de katıldı.

YORUMLAR
500
Ereğli'de 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' etkinliği Ereğli'de 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' etkinliği Şampiyon Manisa, Konya maçına hazırlanıyor Şampiyon Manisa, Konya maçına hazırlanıyor

Yalıhüyük, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yalıhüyük'te 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' uygulaması - Son Dakika


Son Dakika
19:32 Ekrem İmamoğlu, kendisi hakkında sert konuşan Koç'a cevap verdi: İktidara toz kondurmamasını camianın takdirine bırakıyorum
19:02 Galatasaray, Avrupa kupalarını hedefleyen Başakşehir karşısında! Canlı anlatım
19:02 Trabzonsporluları deliye döndürecek pankart!
18:25 Fenerbahçe taraftarından, Trabzonspor'a pankartlı gönderme: Herkes haddini bilecek
18:24 Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Kasoulides iddia etti: ABD silah ambargosunun kaldıracak
18:22 Haliç Tersanesinin çatısında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı!
18:22 Süper Lig'de Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük rakiplerini mağlup etti!
17:28 Yatak odasına girdiğinde karısını başka bir erkekle yakalayan adam kalp krizinden öldü
17:27 Trabzonspor'dan TFF'ye şaşırtan başvuru! Altay maçı Şanlıurfa'da oynansın istiyorlar
17:10 Mastürbasyon itirafıyla çok konuşulan Aynur Aydın'dan bu sefer de çıplaklık çıkışı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 19:45:38. #1.11#
SON DAKİKA: Yalıhüyük'te "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement